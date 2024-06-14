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【美品】TASCAM グースネックコンデンサーマイク TM-95GN
商品番号 G20436674904
商品名

【美品】TASCAM グースネックコンデンサーマイク TM-95GN
ブランド名 タスカム
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

230923-05￣￣￣￣￣￣TASCAMのコンデンサーマイクです。開封済みですが、未使用品となります。接続技術XLRコネクタタイプXLR特徴ウィンドスクリーン,ウインドスクリーン色ブラック付属コンポーネントウインドスクリーン、XLR-XLRマイクケーブル(2.4m)ポーラーパターン単一指向性商品の重量0.97キログラム商品寸法(長さx幅x高さ)14x13.3x45.8cm電源電源コード式バックエレクトレット・コンデンサー型マイクロホンカーディオイド(単一指向性)48Vのファントム電源で動作ウインドスクリーン、スイッチ付専用スタンド、マイクケーブル(XLR-XLR、2.4m)付属出力インピーダンス：250Ω+/-30%負荷インピーダンス：100Ω感度：-39dB+/-3dB(0dB=1V/Paat1kHz)コネクター：3ピンXLRオス外形寸法：132.5(W)×457.5(H)×140(D)mm質量：970gTASCAMTM-95GNティアック#ティアック#TASCAMTM_95GN種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/procurement480733.html
http://narcologia.ru/goods/encourage138272.html
http://narcologia.ru/goods/calling910250.html

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