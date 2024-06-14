【美品】TASCAM グースネックコンデンサーマイク TM-95GN

230923-05￣￣￣￣￣￣TASCAMのコンデンサーマイクです。開封済みですが、未使用品となります。接続技術XLRコネクタタイプXLR特徴ウィンドスクリーン,ウインドスクリーン色ブラック付属コンポーネントウインドスクリーン、XLR-XLRマイクケーブル(2.4m)ポーラーパターン単一指向性商品の重量0.97キログラム商品寸法(長さx幅x高さ)14x13.3x45.8cm電源電源コード式バックエレクトレット・コンデンサー型マイクロホンカーディオイド(単一指向性)48Vのファントム電源で動作ウインドスクリーン、スイッチ付専用スタンド、マイクケーブル(XLR-XLR、2.4m)付属出力インピーダンス：250Ω+/-30%負荷インピーダンス：100Ω感度：-39dB+/-3dB(0dB=1V/Paat1kHz)コネクター：3ピンXLRオス外形寸法：132.5(W)×457.5(H)×140(D)mm質量：970gTASCAMTM-95GNティアック#ティアック#TASCAMTM_95GN種類···マイク



TM-95GN | TASCAM (日本)



TASCAM(タスカム) TM-95GN グースネックコンデンサーマイク スピーチ 講演会 会議 常設用マイク 配信 ポッドキャスト ウィンドスクリーン/ケーブル/スイッチ付き専用スタンド付属



TASCAM グースネックコンデンサーマイク TM-95GNのレンタルサービス



TASCAM(タスカム) TM-95GN グースネックコンデンサーマイク スピーチ 講演会 会議 常設用マイク 配信 ポッドキャスト ウィンドスクリーン/ケーブル/スイッチ付き専用スタンド付属



TM-95GN | TASCAM (日本)



TASCAM TM-95GN コンデンサーマイク スタンド付グースネック一体型 ...



Amazon.co.jp: TASCAM(タスカム) TM-95GN グースネックコンデンサー ...



TASCAM オーディオインターフェイス MIXCAST4(グースネックマイク ...



TM-95GN | TASCAM (日本)



TM-95GN | TASCAM (日本)



TM-95GN [インターネット生放送用グースネックコンデンサーマイク]



TASCAM/TM-95GN インターネット生放送用グースネックコンデンサーマイク【タスカム】-楽器de元気



TASCAM TM-95GN インターネット生放送用グースネックコンデンサーマイク



TM-95GN | TASCAM (日本)



TASCAM(タスカム) TM-95GN グースネックコンデンサーマイク スピーチ 講演会 会議 常設用マイク 配信 ポッドキャスト ウィンドスクリーン/ケーブル/スイッチ付き専用スタンド付属