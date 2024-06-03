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サルヴァトーレフェラガモ　トートバッグ　クロコ型押し　ヴァラリボン　A4収納可能
商品番号 E31043848028
商品名

サルヴァトーレフェラガモ　トートバッグ　クロコ型押し　ヴァラリボン　A4収納可能
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

٭•。❁。.*・゜　.゜・*.❁。.*・٭•。٭　.゜・*.❁。.*私の出品ページ一覧につきましてはこちらからどうぞ→#Ganar部屋ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ○アイテムSalvatoreFerragamoサルヴァトーレ　フェラガモ　ヴァラリボン　リザード　型押し　クロコ大容量　A4収納可能　トートバッグ　肩掛け　ハンドバッグ　ゴールド金具○サイズタテ29cmヨコ35cmマチ12.5cmショルダー67cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態僅かにショルダーに使用感はあります。○カラーブラック　/黒/BLACK○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。またこちらは大手リサイクルショップで購入した確実正規品ですご不明点ございましたらお気軽にコメントください。٭•。❁。.*・゜　.゜・*.❁。.*・٭•。٭　.゜・*.❁。.
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