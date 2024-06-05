evelyn ブラウス2種

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商品詳細
evelynで購入したパールリボンブラウスとフリルリボンブラウス2種のまとめ売りです。※バラ売り不可着用機会が無いままシーズンが終わり、一度洗濯して保管していました。年齢的に着用が厳しくなりましたのでお譲りします。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋#量産型#地雷系#推し活#参戦服
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