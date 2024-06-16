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商品詳細
色...ブラウン袖丈...長袖柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄,総柄素材...コットン(綿)タナローンリバティプリントで作りました。平おきで計り、単位は㎝です。多少の誤差はあります。着丈68胸幅64肩幅46袖丈68袖口600013特徴は画像を参考にしてください。ハンドメイドにご理解のある方のご購入を希望します。発送は折りたたんでいたします。どうぞよろしくお願い致します
http://narcologia.ru/goods/approximate767620.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose867240.html
http://narcologia.ru/goods/browse464491.html
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