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フレイアイディー　ノースリーブブラウス　レース　新品未使用タグ付き
商品番号 R37062935634
商品名

フレイアイディー　ノースリーブブラウス　レース　新品未使用タグ付き
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品タグ付き。サイズ1(Mサイズ相当)。付属のインナーキャミソール付き。以下、商品説明文より【微配色で染め分けたレースと素材感が軽やかな印象へとシフトするモードなノースリブラウス】【Design/Styling】ポイントとなるハシゴレースの切り替えが入ったデザイン性のあるレースブラウスです。短めのスタンドカラーと袖口にパイピングをあしらった品行方正な仕上がりに。後ろはホック留めとスリット開きで女性らしい抜け感をプラスします。インナーキャミソール付きです。オフィスはもちろん、華やかなオケージョンシーンにも活躍します。【Fabric】綿ナイロン素材でシーズンらしい上品な印象を与えてくれます。サイズ(cm)：【0】着丈55.5cm　バスト85cm肩幅-cm　前下がり-cm　ウエスト80cm　裾幅91cm　【1】着丈58.5cmバスト88cm肩幅39cm　前下がり8.5cm　ウエスト83cm　裾幅94cm素材#SNIDEL#CELFORD#LILYBROWN#jusglitty#ダブルスタンダード#オフィスカジュアルカラー···ベージュ袖丈···袖なし柄・デザイン···レース季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/enquire34189.html
http://narcologia.ru/goods/preference450138.html
http://narcologia.ru/goods/stealth907976.html
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