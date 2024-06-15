mystic ミスティック シアーパフスリーブブラウス　ベージュ

❗️最終値下げ1枚で華やぐパフスリーブデザイン。・バックスリットが程よい抜け感をプラスしてくれます。・無地はシンプルで幅広いアイテムに合わせやすく、花柄は1枚でスタイリングの主役になります◎・前後両前仕様になっており、様々なシーンでお使い頂けます。サイズ.着丈 袖丈 肩幅 胸囲 F 68 上62.5下52 29 110タグ類がございません。気になる方、神経質な方のご購入をお控えください。



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