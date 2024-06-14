SALE【希少】50s 60sビンテージ　水色 アクリルニット　ポロシャツ

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無言、即購入OK【品物】コンパクトなサイズ感・ミニシルエット・猫目ボタン・オーロン(Orlon)ショート丈50年代頃につくられたものと考えると極めて貴重だと思いますし近年この50年代頃のサマーニットポロニットは復刻版はあるもののリアルvintageだととても沸騰して高く売られています。【年代】年代【サイズ】着丈約49cm身幅約43cm肩幅約37cm袖丈約23cm★素人採寸【カラー】★水色系★【コンディション】★ビンテージショップで購入し自宅にて長期保管していたものです。★全体的に使用感＆ダメージがございます。★写真参照【お願い】新品とは異なるクオリティとなります。ビンテージ品の特性をご理解の上でご購入をお願いいたします。【関連】Orlonアクリルプレッピー制服ホイッティア米国肌見せヴィンテージy2kレア1950DaVinci70sカートコバーンリーバイスElvisllbeanjantzenドライボーンズロカビリーリアルマッコイズトイズマッコイバズリクソンズシュガーケーンBUCO ブコペニーズファクトタウンクラフトエルエルビーンマックレガーhbarcsearscampusbrent激レアオールドサイバー レイブレイヴアーカイヴパンクロックテクノサイケサイケデリッククロスドアゴスヒッピーエスニックインポートサブカルギャルグランジピルグリムアメカジヒッピーvintage#サブカル#y2k#グランジ#サブカル女子#y2kファッション#フェアリーグランジ#ユニセックス早いもの勝ちでよろしくお願いいたします。※近々値上げ予定。