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バーバリーブルーレーベル
商品番号 Q31903453526
商品名

バーバリーブルーレーベル
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 1,808 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”ピンクベージュのノバチェック食事会で1度着用しましたクリーニング済み10年近く前の購入ですカラー···ピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···チェック季節感···春、夏
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