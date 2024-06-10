コーチ エリスショルダー バッグ 2way 収納袋付き COACH CA205 ...

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即購入オッケーです1年程前に御殿場アウトレットで購入しました。使用回数少なくキレイなお品物です。チャームはありません収納袋付き質問写真の追加はお気軽にどうぞ中古品に理解のある方の購入をお願いしますCOACHコーチレディースバック2way肩掛けショルダークロスボディーエリスコインケース付き定価84,700円。コーチの人気エリスシリーズからポーチ付きで超キュートなバッグになります。ポーチは取り外し可能！なので単体でコインケースや、ポーチとしてお使い頂けます。シンプルで光沢のあるブラックはどんな服装にも合わせやすい落ち着いた色味で普段のスタイルをワンランクUPしてくれます。随所にレザーを用いておりの上質な高級感溢れるデザインはオシャレのアクセントとして大活躍しますのでオススメです。仕様はファスナー開閉で、内側には、ファスナーポケットが1箇所、オープンポケットが1箇所ついており、整理整頓しやすい仕様になっております。取り外し可能なショルダーストラップがついており、2wayとしてお使いいただけます。■素材：ナイロン×レザー■サイズ(約)：縦17.5cm(中央)×横30cm (最長部)×マチ9cm(底部) 持ち手 47cm(取り外し可能・調節不可) ショルダー 91cm〜133cm (取り外し可能・調節可能) コインケース 縦10cm×横6cm× マチ1.5cm(取り外し可能)■詳細：ファスナー式開閉 内側 ファスナーポケット×1 オープンポケット×1 コインケース ファスナー式開閉 外側 オープンポケット×1【2022秋冬モデル】【2022AW】コーチCOACHのバッグ（ショルダーバッグ）です。ブラックの無地リサイクルナイロン×レザーにロゴ金具がオシャレなサステナブルショルダーバッグです。ファスナー開閉で長財布も入り、ポケットや取り外し可能なポーチが付いて収納力抜群。斜め掛けできるショルダーは取り外し可能、ハンドバッグにもなる便利な2way。通勤通学から普段使いとマルチに大活躍です！素材···ナイロンカラー···ブラック種類···その他ショルダーバッグ