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ダッフィーハット、ポシェット、ハット3点セット
商品番号 U45943865370
商品名

ダッフィーハット、ポシェット、ハット3点セット
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 6,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スウィートドリームス　ダッフィー　ショルダーバッグ+エコバッグ＋ハットの3点セットです。ディズニーシー限定ダッフィーフレンズスウィートドリームス来園後の通販サイトで重複購入しておりましたので出品させていただきました。未使用品。バック2点は袋からも出しておりません。
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