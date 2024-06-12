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マークジェイコブスのハンドバッグ
商品番号 C75239860960
商品名

マークジェイコブスのハンドバッグ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 3,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー柄・デザイン···無地高さ20cm×横23cm×マチ10cmマークジェイコブスのハンドバッグです！ほぼ正方形のような形です。小さいながらも中は大容量で財布、ポーチ、携帯、ハンカチなど入れても大丈夫でした！ショルダーも付けれるので斜めがけもできます。純正のものとオリジナルのものセットです。
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