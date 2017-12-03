【希少　美品】Vivienne Westwood オーブ ロゴ 総柄 長財布

数ある商品の中からご覧いただき誠にありがとうございます。【商品名】VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドORBmaniaオーブロゴ総柄キャンバス3つ折り長財布ウォレット【素材】キャンバスジャガードレザー 革【カラー】ブラウン 茶色ベージュ【デザイン】オーブ 総柄ORBmaniaオーブメタルロゴ【付属品】箱販売証明書【サイズ】縦9.5cm横19cmマチ3.5cm【仕様】小銭入れ×1札入れ×2カードポケット×8オープンポケット×1【状態】わずかな使用感はありますが、使用頻度の少ない綺麗なお品です（画像でご確認ください）一応中古品ということをご理解いただいた上で、ご購入をお願いいたします。尚、トラブル防止の為NC.NRで宜しくお願い致します。※鑑定済み正規品ですのでご安心ください。ご質問等ございましたら遠慮なくお聞き下さい。即購入OKです。宜しくお願い致しますm(__)m素材···コットンカラー···ブラウン ベージュ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布メンズ レディース ユニセックスロゴ 金具 ブランドロゴ ロゴプレートオーブマニア 希少



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