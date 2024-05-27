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k18 テニスブレスレット　ダイヤ1ct 18cm
商品番号 C77548133029
商品名

k18 テニスブレスレット　ダイヤ1ct 18cm
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 29,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使っていたので使用感あります。長さ18cmk18でダイヤ1ct(44石)中古品をご納得された方のみご購入よろしくお願いします。カラー···ゴールド
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