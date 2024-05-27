COLLAR KNIT VEST WITH DRESS 【S】

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商品詳細
AmeriVINTAGEアメリヴィンテージCOLLARKNITVESTWITHDRESS1度着用アメリの毎シーズン人気のベストレイヤードのシリーズです。襟付きベストシャツワンピースティアードデザインが華やかで女性らしい雰囲気。表記サイズS(身幅49.5肩幅35着丈123袖丈61)素材ニット：綿79％ナイロン21%ワンピース：綿100%定価22,000円〜公式より〜襟付きニットベストとシャツドレスのセットアイテムです。ドレスにはたっぷりとギャザーを施し、動く度に華やかな印象に。また身体のシルエットを拾わないところもベストはサイドリボンは結んだり垂らしたりとお好みでスタイリングしてしていただけます。ニットベストとワンピースはそれぞれ独立して着用が可能。#アメリ#ロングワンピース#ベスト#セット0003
http://narcologia.ru/goods/protein408334.html
http://narcologia.ru/goods/pompous45623.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly524984.html
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