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3b レディース　長袖　シャツ　ラルフローレン　トップス　秋　S M XS
商品番号 U97742491388
商品名

3b レディース　長袖　シャツ　ラルフローレン　トップス　秋　S M XS
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^_^こちらは、RALPHLAURENラルフローレンcustomfitの長袖シャツで、サイズXS155/80Aです。着丈68、身幅46、ウエスト幅40、肩幅40、袖丈60で、日本サイズでS〜Mくらいになると思います。ピンクのストライプ柄にロゴ刺繍がついており、とてもかわいいです。目立つ汚れなどは特にございません。何かご質問等ございましたらコメントください(^^)#nk長袖一覧フォロー割引など行ってますので、詳しくはプロフィールをご確認ください(o^^o)＊状態記載は当店の主観です。仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。＊神経質な方や完璧な状態の商品をお求めの方はご遠慮頂きます様お願い致します。下記のブランド商品も出品しておりますので、よろしければ、出品一覧をご覧ください(^^)ZARA（ザラ）JOURNALSTANDARD（ジャーナルスタンダード）URBANRESEARCH（アーバンリサーチ）SHIPS（シップス）UNITEDARROWS（ユナイテッドアローズ）nano・universe（ナノユニバース）ROSEBUD（ローズバッド）BEAMS（ビームス）RayBEAMS（レイビームス）KBF（ケービーエフ）mystic(ミスティック)agnesb.（アニエスベー）nikoand...（ニコアンド）Anotheredition（アナザーエディション）など^_^袖丈...長袖
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