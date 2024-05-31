studioclip×SUNVALLEY ギャザーたっぷり　ゆるふわプルオーバー

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商品詳細
✿studioclipスタディオクリップ✿✿SUNVALLEYサンバレー .✿素材...•綿100%平置きサイズ...•身幅 82cm•着丈 前61cm後67cm多少の誤差はご了承くださいm(__)m新品タグ付きです。SUNVALLEY(サンバレー)とのWネーム商品。日本国内で製品染めボイルされた柔らかく肌触りの良いコットン100%素材。身幅たっっぷりしています‼︎切り替えギャザーでゆったりふんわり♪パンツにもスカートにも相性◎軽い素材感なので真夏でも涼しく着られます★＊圧縮・小さく畳んでの発送予定です。畳ジワなど予めご了承くださいm(__)m#nikoand#ニコアンド#ubasoku#sm2#スタジオクリップ#ナチュカラー #studioclip#Sunnyclouds#サニークラウズ #ソウルベリー#cheer札幌浅草 #08mab#ゼロハチマブ#YARRA#ヤラ#ネストローブ#nestrobe#KBF#ツムグ#tumugu#bluewillow#ブルーウィロー#キューブシュガー#cubesugar#イチ#ichi#サンバレー #SUNVALLEY#ohana#オハナ#サマンサモスモス #北欧 #nimes#リンネル#オメカシ #OMEKASI#hughug#かぐれ #ビームスボーイ #BEAMSBOY#dgy#オローネ #休日と詩 #ヴェリテクール #veritecoeur#ミズイロインド#mizuiroind#北欧暮らしの道具店#ツチエ#samansamos2#ガーリー #ナチュラル
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