ウィムガゼット　ジャガードキャミブラウス

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今年店舗にて購入。3、4回短時間着用。大事に着ていました。現在オンライン店舗共に在庫なしです。私が購入したときも他店から残りの一点を取り寄せて購入できました。出品迷いがあるので、突然の削除ご容赦ください。◆CLASSY7月号掲載アイテム◆繊細な表情と美しいシルエットが目線を奪う、キャミソールブラウス■凹凸感のある独特の素材感がポイントのキャミブラウス。■胸下から美しいフレアシルエットを描くハリ感のある風合い。■華奢なストラップや光沢感がエレガントな雰囲気を演出。■大胆に開いたバックデザインが甘さの中に大人の色気をプラス。■タートルニットや裏毛POに着こなすスタイリングがおすすめ。--------------------------------------------洗濯方法：手洗い透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし光沢感：ややあり--------------------------------------------柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬