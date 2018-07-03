PRADA レザートートバッグ　ショルダーバッグ

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商品詳細
せっかく購入したもののあまり使う機会がなく、１回だけ使用したのみ。袋に入れてクローゼットに保管していました。1点だけ、10枚目の画像の通り、レザーがこすれた小さい傷がありますがあまり目立ちません。その他は傷やクタリなく、状態良いです。A４サイズ入ります。W35.5cm(底）×H26.5cm×D18.5cm素人採寸の為、若干誤差あるかもしれません。写真に写ってるものが全てになります。ギャランティカード、ショルダーベルト、保存袋付きです。 カラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/Stanford22073.html
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