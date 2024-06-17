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愛の石✩.*˚ シャンカリ ローズクォーツ エンジェルペンダントset✩.*˚
商品番号 U63817534963
商品名

愛の石✩.*˚ シャンカリ ローズクォーツ エンジェルペンダントset✩.*˚
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 14,858 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました໒꒱·゜★希少品★オンリーワン✩.*˚★シャンカリジュエリー★★★ペンダントトップ＆ネックレスset★★★愛の石໒꒱*˚優しいローズクォーツのエンジェルウィング✩.*˚ピンクトルマリン・パールガーネット・スモーキークオーツ・水晶・シルバートップとネックレスのセットです取り外して、別々に使っても、とてもステキですネックレスも天然石、シャンカリジュエリーです✩.*˚✩.*˚✩.*˚✩.*˚✩.*˚✩.*˚繊細で優しい愛天使の波動守護のヒカリ、使命に羽ばたくヒカリに包まれるシャンカリさんの微細で高いエネルギー優しく力強い愛の癒しとても素敵な使命に導かれましたしっかり浄化リセットして次の方にお渡しします✩.*˚１０年前に購入お守りとして大切に飾っていました✩.*˚定価150,000円カラー...ピンク素材...天然石、シルバー925モチーフ...ウイング、天使の羽根ペンダントトップ縦７０ミリ横３３ミリ厚み１２ミリローズクォーツ縦２０ミリ横１５ミリネックレス長さ５０センチトップ裏にシャンカリさんの刻印入りです໒꒱·゜#シャンカリジュエリー#ローズクォーツ#ウィング#愛#癒し#パワーストーン#天然石#幸運#使命#天使
http://narcologia.ru/goods/hesitantly58984.html
http://narcologia.ru/goods/septet493219.html
http://narcologia.ru/goods/message104227.html

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