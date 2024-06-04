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Plage: ほぼ未使用ACE/PEサテンパンツ 34 ベージュ
商品番号 E62502875399
商品名

Plage: ほぼ未使用ACE/PEサテンパンツ 34 ベージュ
ブランド名 プラージュ
特別価格 税込 3,239 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度使用したのみのお品です。艶のあるテロンとした落ち感が美しいドロストパンツです。腰からストンと落ちるラインが、下半身をすっきりと見せてくれます。ワンピースと合わせて重ね着しても、シャツやニットとシンプルに合わせても、コーディネートは広がります。サイズ：34（実寸は写真をご覧ください）素材：ポリエステル100%色：ベージュ（カーキとベージュの間のようなお色です）定価：17,800円アパルトモン、、ドゥーズィエムクラス、プラージュ、エーピースタジオ、ジャーナルスタンダード、セオリー、ウィムガゼット、ガリャルダガランテ、ダイアンフォンファスティンバーグ、ZARA、ジミーチュウ、マノロブラニク、クリスチャンルブタン、ペリーコ、セルジオロッシ、プラダ、ボッテガベネタ、マックスマーラ等お好きな方に
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Plage: ほぼ未使用ACE/PEサテンパンツ 34 ベージュplage（プラージュ）の「ACE/PE サテンパンツ◇（その他パンツ）」 - WEAR
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