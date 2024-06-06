ダントン danton コートジャケット レディース M 美品

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今年の春にaloさんで購入しました。一度クリーニング済みです。ベージュ色で可愛いです。好みが変わったため出品いたします。着丈···ロング柄・デザイン···無地季節感···春季節感···春、秋季節感···春、秋、冬