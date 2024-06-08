美品　j collection アルパカ革使用

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カラー...オレンジ季節感...秋季節感...秋,冬季節感...春,秋,冬着丈...ミドル素人の平置き採寸ですので若干の誤差は ご了承下さい。サイズ66（Lサイズ相当）とのことですが わたしにはMサイズに感じました。2回程着用 自宅保管してました。