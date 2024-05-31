レイジングサーフ パラソルおねえさんSR/サーフゴーSAR セット

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ポケモンカードゲームレイジングサーフパラソルおねえさんSRとサーフゴーSARのセットになります。先程自引きしました。基本的にはプレイ用でよろしくお願いします。写真の追加など可能ですのでお気軽に申し付けくださいませ。他にもフィギュアやアニメグッズ等出品しております。同時購入で、浮いた送料分とお気持ち程度お値引きさせていただきます。フォローして頂いた上で2回目以降のご購入をされた方にはお気持ち程度ですがリピート割も実施しております。一言お声掛けくださいませ。配送方法を未定としておりますが、同時購入や箱の有無で配送方法を変更いたします。配送方法についてご要望があればお声掛けください。※ポケモンカードゲームについては、トラブル防止のため写真を提示致しますので購入者様で傷の判断をして頂いております。NCNRでよろしくお願い致します。