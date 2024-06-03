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限定値下げ！フィント F i.n.t リボン付きパワショルブラウス
商品番号 W37625424769
商品名

限定値下げ！フィント F i.n.t リボン付きパワショルブラウス
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トレンドのパワショルがポイントのブラウスがお目見え。5分袖×パワショルがさり気なく二の腕周りもカバーしてくれるのも嬉しいポイント。取り外しのできるリボンタイがプレッピーな雰囲気に♪シンプルで使いやすいデザインはスカートやパンツなど幅広いボトムと相性抜群です◎商品番号：F05841EW03550ブランド商品番号：41AF02h01588色：BLUEGRAY（88）サイズ(cm)：【F】身丈58cm胸囲96cm肩幅33cm袖丈40.5cm素材：本体レーヨン85%ポリエステル15%リボンポリエステル100%シーズン：2022年春夏6820円で購入し一度使用しております目立った汚れはみられません袖丈···半袖季節感···夏柄・デザイン···無地カラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/injure645367.html
http://narcologia.ru/goods/capitation17908.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate322748.html

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