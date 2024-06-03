- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- 限定値下げ！フィント F i.n.t リボン付きパワショルブラウス
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
トレンドのパワショルがポイントのブラウスがお目見え。5分袖×パワショルがさり気なく二の腕周りもカバーしてくれるのも嬉しいポイント。取り外しのできるリボンタイがプレッピーな雰囲気に♪シンプルで使いやすいデザインはスカートやパンツなど幅広いボトムと相性抜群です◎商品番号：F05841EW03550ブランド商品番号：41AF02h01588色：BLUEGRAY（88）サイズ(cm)：【F】身丈58cm胸囲96cm肩幅33cm袖丈40.5cm素材：本体レーヨン85%ポリエステル15%リボンポリエステル100%シーズン：2022年春夏6820円で購入し一度使用しております目立った汚れはみられません袖丈···半袖季節感···夏柄・デザイン···無地カラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/injure645367.html
http://narcologia.ru/goods/capitation17908.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate322748.html
http://narcologia.ru/goods/injure645367.html
http://narcologia.ru/goods/capitation17908.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate322748.html
フィント F i.n.t リボン付きパワショルブラウス （OFF WHITE ...
フィント F i.n.t リボン付きパワショルブラウス （OFF WHITE）
フィント F i.n.t リボン付きパワショルブラウス （OFF WHITE）
フィント F i.n.t リボン付きパワショルブラウス （OFF WHITE）
フィント F i.n.t リボン付きパワショルブラウス （OFF WHITE）
フィント F i.n.t リボン付きパワショルブラウス （OFF WHITE）
フィント F i.n.t リボン付きパワショルブラウス （BLUE GRAY）
フィント F i.n.t リボン付きパワショルブラウス （OFF WHITE）
フィント F i.n.t リボン付きパワショルブラウス （OFF WHITE）
フィント F i.n.t リボン付きパワショルブラウス （BLUE GRAY）
フィント F i.n.t 配色タイ付きはしごリボン衿ブラウス （OFF×NAVY ...
タックリボンタイシャツ/F i.n.t [47AF01j003]
フィント F i.n.t はしごリボン使いタイ付きブラウス （OFF×NAVY ...