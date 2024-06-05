アリスインワンダーランド チシャ猫 トップス 不思議の国のアリス ディズニー

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○アメリカ、ロサンゼルスのHOTTOPICで購入した、不思議の国のアリスのチシャ猫のトップスです！シフォン生地のシースルーになっており、キャミソールやTシャツと重ね着ができます。背中ファスナーになっています。ディズニー公式の商品です。○サイズはレディースのMサイズです！着丈：約65cmバスト(平置き)：約50cm○タグ付き、未使用品です。○コメントなしでの購入歓迎です！○他の品と同時購入時のみお値下げいたします。他にもディズニーのグッズを出品しておりますので、チェックをよろしくお願いいたします。ディズニー/Disney/海外/アリス・イン・ワンダーランド/アリス/シースルー/チシャ猫/服/可愛い/タンクトップ/グッズ/ラウンジフライ/シアー/ブラウス/襟付き/ノースリーブ/実写映画/実写/パープル/紫/不思議の国のアリス/アリスインワンダーランド/猫