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LILY BROWN リリーブラウン ストレッチジャガード2way トップス
商品番号 Q36948654040
商品名

LILY BROWN リリーブラウン ストレッチジャガード2way トップス
ブランド名 リリーブラウン
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用タグ付きですホワイトになります【シャーリング×フリルの華やかなデザインで着こなしを格上げするブラウス】【Design/Styling】柔らかな風合いのオーガンジー素材を使用した、女性らしい優しい雰囲気のフリルブラウス。バスト部分にはシャーリングデザインを施し立体感のある表情に。ショルダーのフレアフリルが華やかさをぐっと高めてくれます。程よい肌見せのできるバックネックのスリットにはリボンをあしらい、後ろ姿までフェミニンに演出。レディライクなボトムにはもちろん、カジュアルなデニムなどとも相性が良く、幅広いスタイリングに重宝します。【Fabric】程よい透け感があり軽く柔らかなオーガンジー素材を使用。イノセントムード薫るホワイト、女性らしさ高まるピンク、モードで大人っぽいブラックの3色をご用意しました。
http://narcologia.ru/goods/composite89154.html
http://narcologia.ru/goods/choice350885.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper754209.html

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