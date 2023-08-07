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美品　ジャスグリッティー　ビジュー Tシャツ　襟ビジュー 付きTシャツ　ロゴT
商品番号 U24422240476
商品名

美品　ジャスグリッティー　ビジュー Tシャツ　襟ビジュー 付きTシャツ　ロゴT
ブランド名 ジャスグリッティー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャスグリッティーの衿ビジューＴシャツです。衿元とのビジューと後ろのリボンがかわいいです☺︎しっかりとした上質な生地です。着用した覚えがないのですが、1回着用もしくは未使用だと思います。カラー　ネイビー定価　13000＋税アルページュストーリー　アプワイザーリッシェ　リランドチュール　マイストラーダレッセパッセ　デビュードフィオレ　ジルバイジルスチュアート　ノエラ　プロポーションスナイデル　ミラオーウェンリリーブラウンマーキュリーデュオ　ココディールスウィングル　トッコクローゼット　ミッシュマッシュ　グレイル
http://narcologia.ru/goods/troupe809911.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture574041.html
http://narcologia.ru/goods/capitation59708.html
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