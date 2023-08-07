美品　ジャスグリッティー　ビジュー Tシャツ　襟ビジュー 付きTシャツ　ロゴT

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商品詳細
ジャスグリッティーの衿ビジューＴシャツです。衿元とのビジューと後ろのリボンがかわいいです☺︎しっかりとした上質な生地です。着用した覚えがないのですが、1回着用もしくは未使用だと思います。カラー ネイビー定価 13000＋税アルページュストーリー アプワイザーリッシェ リランドチュール マイストラーダレッセパッセ デビュードフィオレ ジルバイジルスチュアート ノエラ プロポーションスナイデル ミラオーウェンリリーブラウンマーキュリーデュオ ココディールスウィングル トッコクローゼット ミッシュマッシュ グレイル
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http://narcologia.ru/goods/manufacture574041.html
http://narcologia.ru/goods/capitation59708.html
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新品☆ロゴビジューTシャツ ジャスグリッティー
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