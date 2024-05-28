✨美品✨希少 レア ヴィヴィアンウエスドウッド 騎士 オーブ 刺繍 Tシャツ

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□商品紹介“VivienneWestwoodANGLOMANIA”アングロマニアパンクファッションを背景にしたイギリス発ファッションブランド・ヴィヴィアン・ウエストウッドのアングロマニア。2019-20年AWよりREDLABELに統合された為、今は希少なアーカイブアイテム。ブランドアイコンである王冠と地球をモチーフにしたオーブロゴが剣を持ったようなデザインのビッグ・デカロゴがイエローの糸で大きく刺繍された、両サイドスリット入りの半袖Tシャツです^_^どんなコーデにも落とし込み易いブラックカラー。前後で裾の丈が違うアシンメトリーデザイン。【商品情報】色柄：ブラック 黒素材：綿100%【サイズ（cm）】 サイズ表記：38(M相当) 着丈：58 身幅：45 肩幅：36 袖丈：16【商品状態ランク】ABランク目立つ汚れや傷などはないです。着用感も少ないです。刺繍部分にスレあります。 Sー未使用orほぼ新品同様の状態SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態Bー多少の傷や汚れのある状態BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態Cー大きな傷や汚れのある状態Dージャンク品※当店独自のランクです。【配送】簡易包装で基本1〜2日で発送いたします。都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。【購入先】ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さいご質問等ありましたらご気軽にお問い合わせください^_^よろしくお願いします！柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬管理番号3630