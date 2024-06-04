伊太利屋　レオパードチュニック　肩ロゴ

ご覧頂きありがとうございます♡伊太利屋レオパードチュニック 肩ロゴありグレーのレオパード胸元があいてるデザインで丈は長め半袖より短め袖が可愛いです母が少し着ていたそうです。サイズ９号自宅保管、中古品にご理解いただける方に✨#伊太利屋#GKCOLLECTION#チュニック#レオパード#Tシャツ季節感···春、夏、秋



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