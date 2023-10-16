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【新品未開封】ポケモンカード　パラダイムトリガー　ミステリーボックス
商品番号 M77028599468
商品名

【新品未開封】ポケモンカード　パラダイムトリガー　ミステリーボックス
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本ページをご覧頂きありがとうございます。ポケモンセンターオンラインで当選・購入しました、新品未開封シュリンク付きのポケモンカードミステリーボックスとなります。購入後は暗所にて保管しておりましたが、引越しに伴うコレクション整理にて、この度出品させて頂きます。こちらですが新品未開封品の為、商品到着後の返品対応は不可とさせて頂きます。当方、ペット飼育無し・非喫煙者でございます。発送はプチプチで梱包して箱に入れてのゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)を予定しております。何かご質問等ございましたら、コメント欄までお願い致します。【検索用】・ポケモン(ポケットモンスター)・ポケモンカードゲーム・ソード\u0026シールド・ルギア・レジドラゴ・レジエレキ・アンノーン・パラダイムトリガー【追記】2023.10.16値段変更しました(8500円→8000円)
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