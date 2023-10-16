

【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス



【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス



【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス



【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス



【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス



【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス



【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス



【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス



【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス



【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス



【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス



【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス



【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス



【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス



【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス 【新品未開封】ポケモンカード パラダイムトリガー ミステリーボックス

本ページをご覧頂きありがとうございます。ポケモンセンターオンラインで当選・購入しました、新品未開封シュリンク付きのポケモンカードミステリーボックスとなります。購入後は暗所にて保管しておりましたが、引越しに伴うコレクション整理にて、この度出品させて頂きます。こちらですが新品未開封品の為、商品到着後の返品対応は不可とさせて頂きます。当方、ペット飼育無し・非喫煙者でございます。発送はプチプチで梱包して箱に入れてのゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)を予定しております。何かご質問等ございましたら、コメント欄までお願い致します。【検索用】・ポケモン(ポケットモンスター)・ポケモンカードゲーム・ソード\u0026シールド・ルギア・レジドラゴ・レジエレキ・アンノーン・パラダイムトリガー【追記】2023.10.16値段変更しました(8500円→8000円)