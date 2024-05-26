【新品】カエルTシャツ2色セット　mont-bell 希少柄　XL

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【新品 未使用】モンベル Tシャツ 2枚セット サイズ130 | フリマアプリ ラクマ 【新品 未使用】モンベル Tシャツ 2枚セット サイズ130 | フリマアプリ ラクマ

新品、未着用。モンベルのアマガエルイラスト入りホワイト\u0026ネイビーTシャツです。希少柄で、とてもかわいいカエルがプリントされています。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。レディースのXLサイズとなってますが小さめで実際はLサイズ位です●サイズ：タグ表記XLサイズ●素材：表地綿100%●状態：新品、未着用柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏