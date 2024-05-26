ちいかわ 超まじかるちいかわ ビッグTシャツ MOMONGA IS COMING

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柄:モモンガMサイズ：着丈70×身幅58×肩幅55×袖丈23cm材質：綿100％原産国： 本体：中国 プリント：日本新品未使用出品迷っているのでいきなり削除するかもしれません。これ以上の値下げはしません。ご購入前に必ずプロフィール一読下さい。すり替え防止のため如何なる理由があろうと発送後の返品などは一切受け付けておりません。#ちいかわ#ハチワレ#うさぎ#Tシャツ#モモンガ#くりまんじゅう#ナガノ#シーサー