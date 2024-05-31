エバゴス ebagos かごバッグ

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商品詳細
エバゴスのブラックのかごバッグです。この形のものは過去シーズンが最後で今はもう作られておりません。ミラー、保存袋あります。サイズは約縦24㎝×横29㎝×マチ12㎝です。多少の誤差はご容赦ください。
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