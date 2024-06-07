【RANDA】キルティング2wayバニティバッグ

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RANDAキルティング2wayバニティバッグcolor/クリーム ¥8,9102023春ごろ購入大事に使用してた為全体的にキレイですが、外の内側に少しデニムのスレがあります。内側に点の汚れがあります。金具に少し傷があります。目立ちませんが、中古品ということをご了承してもらえる方のみご購入お願いします。POINT・レディなムードが高まるシルエット・トレンドのぷっくりとしたキルティング・上品なチェーンショルダーベルト・高見えするゴールド金具がアクセントになります商品仕様・ショルダーは取り外し可能な2WAY仕様・中にはポケットで仕切りが作られており、整理して収納できます・コンパクトながら収納力抜群【サイズ感】スマートフォン大サイズ：〇、ミニ財布：〇、カードケース：〇、小さいポーチ：〇、ペットボトル（280ml）：〇、ハンカチ：〇