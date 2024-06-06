【美品】COHINA サイドリボンフラワーワンピース ブラック short

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商品詳細
★出品再開しました★COHINAの今季秋コレで発売された花柄ワンピースです。1回着用。綺麗な状態です。公式サイトでは、現在soldoutしている商品です。【サイドリボンプリーツフラワーワンピース】▪️カラー：ブラック▪️丈：short(108㎝)▪️定価：¥15,070↓以下、公式サイトより全面にプリーツ加工を施したプリント生地を使用した小花柄のワンピース。 ウエストゴムで伸縮性があるのでイージーな着心地が嬉しいポイント。前のウエスト部分はカーブで前上がりにすることでスタイルアップ効果もあり、サイドリボンでウエストの絞りを調整できるデザインに。程よくボリュームのあるギャザースリーブと裾のティアードデザインがフェミニンさをプラスしてくれます。 袖口もゴム仕様の為、腕で止まりやすく、ポケット付きなので機能性も抜群。身頃のみ裏地付きなので、さらりと一枚でデイリーにはもちろん、デートや女子会にもおすすめのワンピースです。畳んで発送致しますので、畳みじわ等は、ご了承をお願い致します。カラー···ブラック柄・デザイン···花柄袖丈···長袖季節感···春、秋、冬#COHINA#ワンピース
http://narcologia.ru/goods/perpetual451846.html
http://narcologia.ru/goods/cotton704861.html
http://narcologia.ru/goods/injure593767.html
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