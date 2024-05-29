希少カラー miu miu マテラッセ 財布 二つ折り財布 水色 ブルー レザー

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＊こちらの商品をご覧くださりありがとうございます＊■アイテム・キーワード名miumiuミュウミュウマテラッセラウンドジップラウンドファスナー財布二つ折り財布水色ブルーレザーナッパレザー5ML522CIELO■状態の説明小銭入れの奥に一部汚れがございますが、角スレもなくその他目立つような傷や汚れのない極美品です。マテラッセの特徴的なモコモコ部分がふっくら残っている状態です。スナップボタンはパチっとしっかり締まります。ファスナーの動作に問題ございません。ミュウミュウで人気のマテラッセの二つ折り財布です。コンパクトですが、内側に多数のカードホルダーと収納部分を備えた、収納力のある整理しやすいデザインです！ガバッと小銭入れが開くタイプのお財布でとても使いやすいです◎状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。■サイズ縦：約10cm横：約11cmマチ：約3cm※平置きで採寸しております。多少の誤差はお許し下さい。■仕様スナップボタン開閉式ファスナー開閉式小銭入れお札入れ×1カードポケット×6ポケット×2■カラーCIELO水色ブルー■素材レザーナッパレザー■付属品箱ギャランティカード■配送簡易包装にて1-2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合もございますのでご了承下さい。らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更する場合もございます。予めご了承くださいませ。■購入元 【確実正規品保証】日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ♪ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。いきなり半額への値引き交渉等される方については対応できかねます。管理番号00-967-0926110財布形/開け口...二つ折り、ラウンドファスナーカラー...ブルー