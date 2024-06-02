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veretta8va コメットペンダントトップ
商品番号 C11593624204
商品名

veretta8va コメットペンダントトップ
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 32,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド名】ヴェレッタオッターヴァ　veretta8va【商品名】コメット　シトリン　ダイヤ　ペンダントトップ【素材】K18PG　ピンクゴールド【重量】1.4g【サイズ】約縦1.6cm横9.6mm【宝石】ダイヤモンド0.15ct、シトリン【付属品】小袋(箱なし)【商品状態】新品仕上げのヴェレッタオッターヴァのコメットペンダントトップです。綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご容赦ください。肉眼で気になることはありません。【注意】モニターの発色具合により異なって見える事があります。〈購入先〉festaria伊勢丹新宿店金価格が上昇の一途ですので、これを機にいかがでしょうか。#festaria#veretta8va#コメットペンダントトップ#ペンダントトップ#カラーストーン#シトリン#ジュエリー#ネックレス#18金#K18
http://narcologia.ru/goods/passionate337013.html
http://narcologia.ru/goods/stair385700.html
http://narcologia.ru/goods/pompous589623.html
veretta8va > 💎comet limited 💎 . K18YG/Pt900 ダイアモンド ...
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