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商品詳細
【ブランド名】ヴェレッタオッターヴァ veretta8va【商品名】コメット シトリン ダイヤ ペンダントトップ【素材】K18PG ピンクゴールド【重量】1.4g【サイズ】約縦1.6cm横9.6mm【宝石】ダイヤモンド0.15ct、シトリン【付属品】小袋(箱なし)【商品状態】新品仕上げのヴェレッタオッターヴァのコメットペンダントトップです。綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご容赦ください。肉眼で気になることはありません。【注意】モニターの発色具合により異なって見える事があります。〈購入先〉festaria伊勢丹新宿店金価格が上昇の一途ですので、これを機にいかがでしょうか。#festaria#veretta8va#コメットペンダントトップ#ペンダントトップ#カラーストーン#シトリン#ジュエリー#ネックレス#18金#K18
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veretta8va ヴェレッタオッターヴァ プラチナダイヤモンドネックレス ...
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