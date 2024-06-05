バーバリー　トートバッグ

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商品詳細
バーバリートートバッグ普段使いにぴったりの大きさです。幅35cmマチ10cm高さ26cm多少の誤差誤差はご了承下さい。素材···綿(キャンバス/帆布)、持ち手レザー(本革)カラー···ベージュ
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