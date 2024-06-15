トップス　花柄　フレア　フリル　秋服　長袖　S シャツ　パープル　ブラウス　紫

花柄トップスタグなし［サイズ］Sブラウス着丈47.5cm/肩幅37cm/袖丈65.1㎝※素人採寸になりますので多少の誤差は予めご了承ください。試着の為一度着用しましたがそれ以外は着用していません。肩部分にはゴムを配し、オフショルでお召しいただく事も可能となっており、気分に合わせて着こなしていただけます！背面には細いリボンが付いており、ウエストラインを調節して着用いただけます！海外インポート品となりますのでご理解いただい上でご購入お願いします。ハーリップトゥ Herliptoスナイデル SNIDELUNIQLOユニクロ GUジーユー 好きな方にオススメです撮影時の照明、お持ちのスマートフォン、パソコン画質により、商品の色に若干の差がある場合がございます。輸送の際のたたみじわがあります。サイズがあわない、イメージと違うなど購入者都合での返品交換は致しません。小さくたたんで発送します。丁寧に検品を行っていますが万が一不備・破損等ありましたら、必ず受取″評価前に″メッセージ下さい。誠心誠意、対応させていただきます。テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い色···パープル袖丈···長袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄



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