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美品　シースルー　刺繍　花柄　半袖　ブラウス　黒　M
商品番号 F14030658262
商品名

美品　シースルー　刺繍　花柄　半袖　ブラウス　黒　M
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 1,825 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧いただきありがとうございます。レオナールのようなエレガントなデザインの半袖ブラウスです。鮮やかなカラーの刺繍とシースルーデザインです。丁寧に手洗いでホームクリーニングをし大切に保管しております。状態良好で美品です。末長く愛用できます。♦︎平置き採寸♦︎肩幅　38身幅　45着丈　52袖丈　12♦︎サイズ♦︎実寸よりMサイズとしております。♦︎カラー♦︎黒♦︎伸縮性♦︎有り♦︎ポケット♦︎無したくさんのいいねありがとうございます(^^)早い方優先になります。即購入大歓迎です。
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