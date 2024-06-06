美品　シースルー　刺繍　花柄　半袖　ブラウス　黒　M

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この度はご覧いただきありがとうございます。レオナールのようなエレガントなデザインの半袖ブラウスです。鮮やかなカラーの刺繍とシースルーデザインです。丁寧に手洗いでホームクリーニングをし大切に保管しております。状態良好で美品です。末長く愛用できます。♦︎平置き採寸♦︎肩幅 38身幅 45着丈 52袖丈 12♦︎サイズ♦︎実寸よりMサイズとしております。♦︎カラー♦︎黒♦︎伸縮性♦︎有り♦︎ポケット♦︎無したくさんのいいねありがとうございます(^^)早い方優先になります。即購入大歓迎です。