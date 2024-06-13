人気✨　SLOBE IENA サテン開襟ブラウス　スローブイエナ　ホワイト

ご覧いただきありがとうございます！商品は一点ものですので、早い者勝ちです！値段交渉応じますので、希望額をコメントください✳︎★ ●ブランド SLOBEIENAスローブイエナ ●サイズ サイズ: 肩幅:約52cm 身幅:約48cm 総丈:約54cm※平置きでの測定です ●詳細 カラー:ホワイト 品番:19-051-912-7090-2-0 商品名:サテン開襟ブラウス定価:¥8,800SLOBEIENAシンプルな開襟ブラウス。使いやすいブラックとナチュラル、着映え間違いなしのグリーンをご用意しました！光沢感が上品な印象ながらも開襟のデザインでほどよくカジュアルさをプラス。これからの季節にうれしいさらっとした生地で着心地も抜群です！リネン素材のボトムスやデニムなどと合わせてラフに着こなすのがおすすめ◎ご家庭でお洗濯が出来るので、デイリーに気兼ねなく使えるのも嬉しいポイントです。 ●状態 こちらの商品は【A】ランクです 【N】新品、未使用、展示品、デッドストック等 【S】ほぼ新品、美USED品 【A】若干の使用感あり状態の良いUSED品 【B】使用感あり目立つダメージや大きな汚れなし 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度な使用感と目立つダメージや汚れあり値下げもできますのでご遠慮なく、相談ください！合わせ購入も可能です圧縮しての発送を想定しておりますので、ご了承ください♪到着次第早めに開封ください。Ｊ9



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