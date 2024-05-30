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- S146アーバンリサーチ長袖シャツブラウスオレンジブラウン無地シアースリット
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商品詳細
◇商品説明・URBANRESEARCHKBFの膝上丈のオーバーサイズシャツです。・裾はざっくりとスリットが施されたラウンドカットなので、動きやすく細身に見えます。・やや透け感があるシアー素材はトレンド感があります。◇サイズonesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈59/56/84/50◇素材感・状態艶、透け感があるナイロン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラーオレンジブラウンシアー無地ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品中ですので、ぜひ遊びに来てくださいね(^o^)レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。SH-146
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