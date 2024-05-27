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ふりふ　丸型アタバッグ　花園
商品番号 O67810072674
商品名

ふりふ　丸型アタバッグ　花園
ブランド名 ふりふ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ふりふのアタで出来ているカゴバッグです。レコードみたいな丸型でかわいいです。アタなので、かなり頑丈です。内側の布は花園の柄です。ポケット→なしサイズ→直径　外側約21.5cm内側約20cm（計りにくいので大体です）　マチ　外側約12cm→持ち手　約27cm全体的には綺麗だと思いますが、前面右上に少し欠けているところ、側面に少し塗装剥げが有りました。☆返品・クレームの無いよう、なんでも質問して下さいね。☆お値下げなどのご相談も受け付けますので、お気軽にコメントどうぞ。カラー···ブラック
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