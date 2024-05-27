ふりふ　丸型アタバッグ　花園

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ふりふのアタで出来ているカゴバッグです。レコードみたいな丸型でかわいいです。アタなので、かなり頑丈です。内側の布は花園の柄です。ポケット→なしサイズ→直径 外側約21.5cm内側約20cm（計りにくいので大体です） マチ 外側約12cm→持ち手 約27cm全体的には綺麗だと思いますが、前面右上に少し欠けているところ、側面に少し塗装剥げが有りました。☆返品・クレームの無いよう、なんでも質問して下さいね。☆お値下げなどのご相談も受け付けますので、お気軽にコメントどうぞ。カラー···ブラック