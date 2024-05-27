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付属品完備✨グッチ 長財布 ブルームス ラウンドファスナー フローラ レディース
商品番号 M15039044069
商品名

付属品完備✨グッチ 長財布 ブルームス ラウンドファスナー フローラ レディース
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムグッチGUCCI長財布折り財布ウォレットコンチネンタルブルームスフローラ花柄総柄レザー本革ロゴマルチカラー希少デザインレアレディース○サイズタテ10cmヨコ19cmマチ2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少の使用感ございますが、目立った傷汚れなく使用に関して問題ありません。まだまだ長くお使い頂けます。状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。○カラーピンク○素材レザー　革　○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品タイトルに記載がない限り本体のみとなります。大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。71600906
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