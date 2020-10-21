【 BLUE LABEL CRESTBRIDGE 】 マフラー

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BLUELABELCRESTBRIDGEブルーレーベルクレストブリッジマフラー/ストールクレストブリッジチェック柄ピンク茶色ブラウン白ホワイト【状態】１箇所、キズがあります※お写真3枚目ご確認お願い致します※自宅保管になりますことをご理解の上ご購入お願い致します※配送の際、畳みシワが多少出来てしまう場合もありますご了承お願い致します※ご質問等ございましたら、お気軽にコメント下さい▼·ᴥ·▽【他にもアパレル商品出品しております】#まぃちぃのアパレル検索してみて下さい!!カラー···ピンク柄・デザイン···チェック