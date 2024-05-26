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HERMES エルメス　ツイリー　スカーフ
商品番号 T22238321309
商品名

HERMES エルメス　ツイリー　スカーフ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２回ほど、バッグにつけて使用しました。箱を探し中ですが、見つからなければこのままのお渡しになります。HERMES公式サイトで購入したものです。シルク
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