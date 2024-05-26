FENDI 巾着 ショルダーポーチ ズッカ柄 リボン キャンバス レザー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。♢ブランド♢FENDIフェンディ♢アイテム♢ショルダーバッグポーチ巾着ズッカ柄リボンオールドヴィンテージ♢サイズ♢タテ19.5cmヨコ25cmマチ5cmショルダー126cm平置き実寸。着画はお断りいたします。♢状態♢角にスレ、小さな破れがございますが、致命的なダメージは無く、まだまだご使用いただけます。♢カラー♢カーキブラウン♢素材♢レザーキャンバス♢配送♢簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。大手リサイクルショップにて購入しました。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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