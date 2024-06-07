ゲラルディーニ　トートバッグ　限定

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商品詳細
ゲラルディーニ トートバッグ限定叔母にいただきました。未使用との事です。付属品は画像の保存袋のみです。タグがありませんので、素材は不明ですが、本革っぽいです。カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ長期自宅保管品ですので、完璧を求める方はご遠慮下さい。発送の際、ショルダー部分を軽く倒して梱包し、リサイクルダンボールを利用する場合があります。ご理解、ご了承いただける方宜しくお願い致します。
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