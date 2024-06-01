outersunset アウターサンセット　ジャガード　ワンピース　辺見えみり

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販売した途端に完売した辺見えみりさんのoutersunset(アウターサンセット)のワンピース♪160cmの方が着用した場合、足の甲ギリギリのため、高めのヒールやショートブーツと合わせるとちょうどいいです！即購入可能です◎3.4回着用し、保管していました。素人保管のためご了承お願いします。○カラーブラック○サイズS袖丈···長袖カラー···ブラック柄・デザイン···その他季節感···春、秋、冬