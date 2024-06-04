COACH コーチ ショルダーバッグ

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商品詳細
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧即購入→⭕3回ほど使用して暗所にて保管しておりました。ご納得の上ご購入ください。素人寸法ですが横22cm縦14cmマチ7cmほどです。コーチレディースバッグショルダーバッグナイロン×レザーロゴブラック୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧
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